Los efectos de las olas de calor en la agricultura amenazan a mil millones de personas

Un informe publicado por agencias de Naciones Unidas centrado en los efectos adversos del cambio climático en el sector primario denuncia que los episodios de calor extremo amenazan el trabajo, la salud y la productividad de mil millones de personas que dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca.
| etiquetas: clima , agricultura , olas calor
Se reduce la oferta, pero la demanda es la misma, con que tocará pagar más por los alimentos.
Es el mercado amigo.
Y la guerra para defender los intereses de los que les financian ya que su industria de armamentos y resultado son tremendamente y ecologicas