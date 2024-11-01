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Los efectos de las olas de calor en la agricultura amenazan a mil millones de personas

Los efectos de las olas de calor en la agricultura amenazan a mil millones de personas

Un informe publicado por agencias de Naciones Unidas centrado en los efectos adversos del cambio climático en el sector primario denuncia que los episodios de calor extremo amenazan el trabajo, la salud y la productividad de mil millones de personas que dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca.

| etiquetas: clima , agricultura , olas calor
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3 comentarios
4 2 0 K 70 MAmbiente
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Bua siempre ha habido calor, siempre ha habido hambrunas y siempre ha habido peste bubónica. :shit:
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
Tranquilos, que el capitalismo no va a desaparecer por esto: está todo controlado.
Se reduce la oferta, pero la demanda es la misma, con que tocará pagar más por los alimentos.
Es el mercado amigo.
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aupaatu #3 aupaatu *
Pero los lideres populares y neoliberales de la Union Europea decidieron que la automocion híbrida es la solucion para frenar el cambio climático.
Y la guerra para defender los intereses de los que les financian ya que su industria de armamentos y resultado son tremendamente y ecologicas
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menéame