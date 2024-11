EE.UU. advierte a Teherán de que «no podrá contener» a Israel si Irán toma represalias (inglés)

«Les dijimos a los iraníes: No podremos contener a Israel, y no podremos asegurarnos de que el próximo ataque sea calibrado y dirigido como el anterior», dijo el funcionario estadounidense al medio. Según el informe, el mensaje se transmitió a través de Suiza. Irán y Estados Unidos no se han pronunciado al respecto. La inteligencia israelí estima que la respuesta iraní podría lanzarse desde territorio iraquí en los próximos días.