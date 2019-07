Echenique: "No hay que dejarlo para septiembre; Pedro Sánchez no debería irse de vacaciones [...]

"Nosotros no hemos venido a la política para figurar, para mejorar nuestras wikipedias", explica el negociador de Unidas Podemos "La última propuesta del PSOE representaba un 5% de los presupuestos generales del Estado, y menos de un 3% del personal de la administración general del Estado", cifra Echenique. "No somos el tipo de personas que quieren que ponga en su página de Wikipedia que fuimos ministros. Se trata de competencias para hacer políticas públicas, no de sillones", defiende