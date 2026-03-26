edición general
11 meneos
36 clics
Las dudas del PP ante el surtidor de gasolina

Las dudas del PP ante el surtidor de gasolina

El Gobierno de izquierdas aprueba una bajada de impuestos. Pero la derecha vota en contra. La política española es una paradoja. Casi todos los expertos y buena parte de los grupos parlamentarios (algunos con la boca pequeña) están de acuerdo en bajar el gravamen de los combustibles y de la electricidad como primera medida de choque para evitar que la guerra de Irán provoque otra espiral inflacionista, que ya veremos si es suficiente para contener los precios según cuánto tiempo se prolongue el conflicto.

| etiquetas: pp , tiene , dudas , ante surtidor , combustible
6 5 0 K 96 PPopulares
5 comentarios
6 5 0 K 96 PPopulares
ipanies #1 ipanies
La organización delictiva siempre va a ir en contra del interés general porque es su forma de ser. Solo les preocupa ocupar el poder para su beneficio particular.
1 K 23
Mikhail #3 Mikhail
#1 Son el escorpión y España, la rana... >:-(
0 K 7
aupaatu #4 aupaatu *
Creo haber oido a los negacionistas del PP que les habian copiado la propuesta dee bajar los impuestos.
0 K 9
#2 jaramero
La derecha siempre votará en contra de la izquierda, es decir, de lo que beneficie a todo el mundo por igual.
0 K 7
#5 Tilacino
No era el PP el que decía que el gobierno se estaba forrando con los impuestos??.
Si no lo bajan, mal, si lo bajan, también mal.
Oposición no puede ser hacer lo contrario del otro cambiando de parecer si es necesario.
0 K 6

menéame