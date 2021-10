El drama de una madre que pide ayuda para su hijo adicto con tan solo 13 años

En agosto firmó una guarda que la Generalitat valenciana aún no ha aplicado y temen que la tardía respuesta cause un daño irreparable en el menor. El último recurso para una madre de la Vall d’Uixó era denunciar públicamente su caso, pero se ha visto abocada a hacerlo ante la falta de premura con la que la Administración está tratando el problema de su hijo, un niño de 13 años adicto a la marihuana y con problemas de conducta y con el alcohol «que necesita una ayuda urgente que no le están dando».