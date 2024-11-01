Dos vecinos de Linares afirman haber sufrido coacción policial tras organizar una protesta contra Vox

Subdelegación de Gobierno no permitió la concentración amparándose en un informe policial que exponía que “podría ser un riesgo para el orden público”, tras la notificación del organismo los organizadores exponen haber sido coaccionados por parte de la policía. El pasado sábado 9 de mayo el partido de extrema derecha tuvo un mitin en Linares (Jaén) en el contexto de las próximas elecciones a la Junta de Andalucía. Como en otros lugares algunos vecinos organizaron una concentración en repulsa de la presencia de Abascal y los suyos.