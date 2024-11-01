Dos investigados en Torre Pacheco por mutilar gallos de pelea y poseer jilgueros  

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a dos vecinos de Torre Pacheco por la mutilación de gallos de la especie combatiente español ('gallus gallus') y la tenencia ilegal de aves fringílidas como jilgueros ('carduelis carduelis'). Los guardias civiles constataron que los gallos tenían las crestas mutiladas y las barbas cortadas, técnica que se utiliza por los dueños para las peleas entre gallos. También se verificó que tenían los espolones afeitados para aumentar el daño a los adversarios. De hecho, se comprobó que algunos de los...