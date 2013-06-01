La evolución de los imperios turco y español, en sus respectivas facetas mediterráneas son, prácticamente, dos historias paralelas. El despliegue de ambos por este mar son simultáneas y simétricas. Los turcos avanzan por él de este a oeste y los españoles a la inversa, produciéndose el encuentro entre ambos en el centro del Mare Nostrum. El duelo mediterráneo librado por estas dos potencias militares modernas se desarrolla como una obra de teatro, con sus tres fases características: planteamiento, nudo y desenlace.