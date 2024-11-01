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Dos detenidos por intentar un secuestro exprés a un empresario en Madrid: querían robar las claves de sus criptomonedas

Dos detenidos por intentar un secuestro exprés a un empresario en Madrid: querían robar las claves de sus criptomonedas

Los arrestados, al parecer de una banda de serbios, viajaron desde Barcelona a Madrid por lo que los investigadores estiman que ya tenían controlada a la víctima previamente. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres poco después de que introdujeran el lunes pasado en una furgoneta a un empresario al que querían robar las claves de sus criptomonedas cuando salía de cenar de un restaurante de la calle de Claudio Coello de la capital.

| etiquetas: secuestro , madrid , criptomonedas , serbios
5 2 0 K 65 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
#1 Pitchford
Ha tenido mucha suerte. Se iba a quedar sin criptos, sin uñas o sin las dos cosas. Que alguien se entere de que tienes criptomonedas es un peligro..
0 K 17
miq #2 miq
#1 Será parecido a tener efectivo en casa, la diferencia que el que lo tiene no sube una foto a instagram con el dinero.
1 K 21
#3 Pitchford
#2 Si lo de las criptomonedas es por la anonimidad puede tener sentido, en secreto total, pero no sé si es posible garantizarlo o si siempre hay medios de saber quien las opera, aunque sea con VPNs..
0 K 17

menéame