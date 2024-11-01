Dos detenidos por intentar un secuestro exprés a un empresario en Madrid: querían robar las claves de sus criptomonedas

Los arrestados, al parecer de una banda de serbios, viajaron desde Barcelona a Madrid por lo que los investigadores estiman que ya tenían controlada a la víctima previamente. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres poco después de que introdujeran el lunes pasado en una furgoneta a un empresario al que querían robar las claves de sus criptomonedas cuando salía de cenar de un restaurante de la calle de Claudio Coello de la capital.