Dopaje en el fútbol: Los jugadores toman sustancias que los laboratorios no detectan

En España, la situación de la lucha contra el dopaje en el fútbol profesional no es óptima. “Los controles de dopaje en el fútbol en general no son eficaces debido a la carencia del número de controles”, explica un técnico de laboratorio que trabajó en nuestro país y que prefiere ocultar su identidad. Los datos señalan que el número de muestras de orina y sangre analizadas no está entre los más altos del mundo. En 2017, se realizaron 616 análisis, según informan la AMA y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad),