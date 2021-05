El don Juan japonés que tuvo relaciones con 4.000 mujeres "sin viagra" murió envenenado ¿por su joven esposa de 22 años?

El sexo no mató a Kosuke Nozaki. Aunque estuvo cerca. "Una vez me quedé sin aire. Pensé que me ahogaba. Casi perdí el conocimiento. Era la sexta vez que practicaba sexo ese día", cuenta en una autobiografía que se convirtió en un best seller en 2016. En las páginas de Don Juan de Kishu, Nozaki dice que ha compartido cama con 4.000 mujeres. "Divertirse en el dormitorio es el secreto para mantenerse joven. Con mi esposa me acuesto tres veces al día y no necesito viagra. Pero sé que tener tanto sexo puede causar mi muerte", escribió.