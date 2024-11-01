Dolce far niente (FI-7)

-       Vaya día de puta madre.

-       Sí, por supuesto.

-       Solete, piscina, combinados, robopilinguis… Después bufet y siesta. Joder, esto es una gozada.

-       Sí, no podía ser de otra forma.

-       Pues sí, como siempre.

-       Obviamente.

-       Y ahora, ¿qué coño te pasa?

-       Nada.

-       Me estás disparando el indicador de cortisol. ¿QUÉ-TE-PA-SA?

-       ¿Cuánto hace que no nos quejamos de nada?

-       Pero, ¿qué cojones? ¡Ahora mismo te estás quejando!

-       Ya, claro, pero no así. En serio. ¿Cuánto hace que no puedo culpar a otra persona de mis problemas? ¡Maldición! Me enerva.

-       …

-       …

-       Tío, tú eres tonto.

-       ¿A qué te sientes mejor?

-       … osti… pues sí.

-       Lo que viene a confirmar mi argumentación.

-       Cojonudo. Ahora sí que es mi día perfecto.

-       Francamente, te puedes ir a la mierda.