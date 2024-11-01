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Los docentes cortan varias carreteras con motivo de la huelga educativa en toda Catalunya

Los docentes cortan varias carreteras con motivo de la huelga educativa en toda Catalunya

Los docentes cortan este martes varias carreteras con motivo de la huelga convocada en toda Catalunya. Los manifestantes corean proclamas contra las consejeras Niubó y Parlon y hacen llamamientos al paro.

| etiquetas: huelga , educacion , cataluña
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