Divorcio en el Comité Científico del Mar Menor

Tres investigadoras dimiten tras enviar a la Consejería una carta firmada por once miembros en la que exigen transparencia y más autonomía.Las diferencias entre algunos de sus integrantes y en general con el Gobierno regional no eran ningún secreto, pero la relación se ha hecho tan complicada que tres de sus miembros han dimitido en los últimos días después de enviar un manifiesto muy crítico a la Consejería que firman once de los investigadores del comité.«Esto parece el comité asesor de la Señorita Pepis», critica Julia Martínez