La actriz Belén Rueda ha denunciado un caso de acoso por un directivo de Telecinco que sufrió al comienzo de su carrera en televisión. "Sucedió cuando empecé en la televisión, pero no fue algo prologando. Podría resumirlo en la frase que me dijo un directivo de Tele 5: 'No eres el prototipo de mujer de esta cadena porque necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros'", explica la actriz en una entrevista