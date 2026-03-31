'Dinastía: los Murdoch', la serie documental que expone las miserias familiares del gran imperio mediático

Hubo un tiempo en que tuvieron gran éxito las obras culturales centradas en contar las desgracias de los pobres. Con ese tipo de narrativa se hizo Dickens millonario, por ejemplo, y generaciones enteras lloraron las desventuras de Heidi, Marco y el Perro de Flandes. Era el modo antiguo de hacer literatura social y reivindicativa. Sin embargo, de unos años a esta parte, parece que ha cambiado la clave con que se muestran las diferencias de clase, y ahora resulta más interesante mostrar las miserias morales de los ricos..