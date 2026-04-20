Dimite un cargo de Educación que publicó un libro con descripciones denigratorias del profesorado

Un alto cargo de confianza del gobierno PP-Vox responsable de la formación del profesorado publicó un libro en el que se mofa de la formación docente. Tiene un blog del que se han difundido aquí numerosos artículos en apariencia críticos con el sistema educativo y que cuestionan la escuela inclusiva y la innovación educativa.
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Seguro que es el típico que se piensa que estar varias horas mirando una pizarra sin parar, salvo durante el recreo es algo natural en un niño. Tampoco defiendo dejar de lado la clase magistral, pero hay que combinar varios métodos.