Y si te digo que el jamón york no existe...

Cuando nos venden “jamón cocido braseado”, la mayoría de las veces ese embutido no se ha acercado a una brasa en su vida. Simplemente le han añadido aroma de humo y colorante caramelo para darle un tono más tostado. el jamón cocido “extra jugoso” no es más que un jamón cocido normal al que le han añadido agentes de retención de agua. Es decir, ese “extra” no se refiere a la calidad de la materia prima, sino a su mayor contenido de agua. El fiambre es un sucedáneo del jamón cocido, de la paleta cocida, de la pechuga de pavo o del jamón de pavo.