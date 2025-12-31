Con todo el cariño del mundo, voy a compartir las frases que pueda recordar de un colega:

(Suena Eins, Zwei, Polizei, Drei, vier, Grenadier)

—Esa canción es de Rammstein, y dice: "Un, dos, tres, vamos a foll**.

—La gente que fuma es mala (Él fuma).

—Irse de put** es una paja sofisticada.

—No voto a ese partido porque no quiero que gobiernen que si un fontanero, un carpintero, un albañil...

(Se le pregunta por curiosidad y mala uva qué es un Cuñado):

—Un Cuñado es alguien que odia.

—El despegue de un cohete es como colocar toneladas de dinamita debajo.

—El ser humano está destinado a ir más allá para colonizar y conquistar las estrellas.

—Te voy a contar la historia de un padre que, para unir a sus hijos, les dijo que debían ser como un grupo de flechas unidas, porque una flecha por separado es más fácil de romper.

—Esta es una sociedad de méritos.