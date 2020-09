Díaz Ayuso y el esperpento: dos grandes hitos originados en Madrid

Tres chicas menores de edad insultaron y escupieron a una pareja de origen sudamericano en el Metro de Madrid la semana pasada. Las palabras que emplearon tenían una clara intencionalidad racista, pero eso no es lo que vio Díaz Ayuso. "Aunque al principio parecía una cuestión racista — Díaz Ayuso comprende que estéis confundidos–, en el fondo no lo es. No solo porque en Madrid la integración, sobre todo hispanoamericana, es una realidad", dijo. Díaz Ayuso tenía otra explicación en la que solo ella ha reparado.