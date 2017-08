El día en que los Pink Floyd espiaron a los Beatles

Mediados de marzo de 1967. The Beatles habían decidido no volver a girar en directo y se hallaban inmersos desde hacía meses en la grabación de su octavo álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Trabajaban en el estudio 2 de Abbey Road con George Martin en las últimas sesiones de Lucy in the Sky with Diamonds y Lovely Rita, así como en las primeras de Getting Better y la deliciosa She’s Leaving Home. Años más tarde, Rolling Stone, NME y otras publicaciones especializadas lo considerarían como el mejor disco de la historia.