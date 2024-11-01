El día que Israel asesinó a 34 marineros estadounidenses, hirió a 171 más y salió impune [Eng]  

Aviones a reacción, napalm, torpedos y ametralladoras destrozaron el USS Liberty. Los supervivientes fueron silenciados. El buque de inteligencia USS Liberty, de la Armada estadounidense , navegaba lentamente en aguas internacionales, frente a la costa norte de la península del Sinaí , el puente terrestre desértico entre África y Asia . Israel y sus vecinos árabes estaban enfrascados en lo que el mundo más tarde llamaría la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, Estados Unidos se había declarado neutral. El Liberty no era un buque de guerra