Detienen a profesora de Nueva York acusada de practicar una felación a un alumno de 14 años

Dori Myers, profesora de Ciencias Sociales en The New School for Leadership and the Arts, fue arrestada en Nueva York (Estados Unidos) tras ser acusada de practicarle sexo oral a su propio alumno de 14 años. El suceso habría ocurrido en noviembre del año pasado en el alto Manhattan. Por ello, es acusada bajo los cargos de acto sexual criminal en segundo grado y por atentar contra el bienestar de un menor de edad. La acusada tiene 29 años y está casada con un policía. Ella niega las acusaciones.