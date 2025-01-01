edición general
Detenido un médico adicto a la morfina por falsificar recetas a nombre de pacientes para consumo propio

La Policía Nacional ha arrestado en Valencia al facultativo que llegó a prescribirse el medicamento a si mismo hasta en 58 ocasiones

