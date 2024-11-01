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Detenido en Irun por herir con un arma blanca a la empleada de una tienda un día después de ser arrestado por agredir a otro hombre en la cabeza con una botella

Detenido en Irun por herir con un arma blanca a la empleada de una tienda un día después de ser arrestado por agredir a otro hombre en la cabeza con una botella

Un joven ha sido detenido tras protagonizar dos incidentes violentos consecutivos en Irún. El más grave tuvo lugar cuando hirió con un arma blanca a la empleada de una tienda mientras cometía un robo, pero es que el día anterior ya había sido arrestado tras agredir a un hombre con una botella y, posteriormente, enfrentarse de forma violenta a los ertzainas y policías locales. El detenido, con antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión, lo que no ocurrió tras el primer incidente.

| etiquetas: irun , agresión
8 2 1 K 89 actualidad
4 comentarios
8 2 1 K 89 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
No hay dos sin tres.
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Kyoko #3 Kyoko
En la noticia "joven de 29 años de origen magrebí". Bingo!
2 K 28
plutanasio #4 plutanasio
#3 y quién esperabas que fuese? Un asiático? xD xD xD
1 K 23
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Al menos ha ingresado en prisión, que parece que nunca entran.
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menéame