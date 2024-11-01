Detenido en Irun por herir con un arma blanca a la empleada de una tienda un día después de ser arrestado por agredir a otro hombre en la cabeza con una botella

Un joven ha sido detenido tras protagonizar dos incidentes violentos consecutivos en Irún. El más grave tuvo lugar cuando hirió con un arma blanca a la empleada de una tienda mientras cometía un robo, pero es que el día anterior ya había sido arrestado tras agredir a un hombre con una botella y, posteriormente, enfrentarse de forma violenta a los ertzainas y policías locales. El detenido, con antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión, lo que no ocurrió tras el primer incidente.