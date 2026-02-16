edición general
10 meneos
22 clics
Detenido un entrenador del fútbol base del Terrassa FC por una presunta solicitud de contenido pornográfico a menores

Detenido un entrenador del fútbol base del Terrassa FC por una presunta solicitud de contenido pornográfico a menores

El club ha informado en un comunicado que el hombre ha dejado de formar parte de la entidad y no desarrollará ninguna actividad

| etiquetas: terrassa , fútbol , catalunya
8 2 0 K 122 actualidad
sin comentarios
8 2 0 K 122 actualidad

menéame