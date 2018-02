Después de meses de análisis, para la OMS la marihuana dejó de ser una droga

La organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que el cannabis ayuda como paliativo a través de sus propiedades para aliviar enfermedades crónicas como la epilepsia y el autismo, por lo que no debe ser considerada como una droga, ya que no representa problemas para la salud, al contrario, ayuda a revertirlos. La declaración se publica después de meses de análisis y deliberaciones medico-científicas y concluye que el cannabidiol (CBD), uno de los dos componentes activos y principales de la marihuana, funge como una solución real y co