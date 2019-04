Después de Hitler (19: las últimas peplas de la rendición)

En la mañana del 9, la gran estrella de la radio soviética, Yuri Levitan, por fin anunció urbi et orbe comunista la rendición de Karlshorst; a los redactores de los periódicos soviéticos ya se les había instruido de que no podían escribir nada hasta que Levitan no hiciese su anuncio. Y lo hizo bien pronto, a la una y diez de la madrugada, con un mensaje conciso: “Atención, esto es Moscú; Alemania ha capitulado”. Levitan siguió anunciando que el día 9 se declaraba festivo.