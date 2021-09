Desmontando el 10% del peso de la automoción en el PIB, usado para justificar millones en ayudas públicas

La automoción representa el 10% del PIB español. ¿Seguro? Aunque oscila arriba y abajo según el momento y lugar, la cifra se repite como un mantra antes de anunciar millones de ayudas públicas al sector. Y, sin embargo, no queda claro de dónde sale. El Gobierno reconoce que toma datos de Anfac, la patronal del automóvil, que no explica cómo calcula el peso del sector en la economía. Fuentes del Ministerio de Industria confirman a este periódico que los datos suele aportarlos el sector y que no tienen estudios propios que los corroboren.