El desmantelamiento de la prestación por hijo para familias pobres deja sin ayudas a niños vulnerables

El ingreso mínimo vital ha supuesto la "integración" de la prestación por hijo a cargo, pero esta tenía umbrales de acceso más amplios, por lo que ahora hay familias pobres que no tendrán acceso al IMV ni tampoco a esta otra ayuda contra la pobreza infantil. Tanto Unicef como Save the Children reclaman al Gobierno que no elimine la prestación por hijo a cargo, entendida como una ayuda a la crianza, que ambas organizaciones consideran una de las políticas más efectivas contra la pobreza infantil.