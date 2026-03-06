Desinformación de El Confidencial y, de propina, error matemático

En los últimos días ha habido varios medios que han informado sobre el nuevo convenio para asistencia sanitaria de Presidencia del Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Libertad Digital publicó con un titular manipulado donde daba a entender que era exclusivamente para la asistencia sanitaria de Sánchez, cuando en realidad abarca la "asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud del presidente, expresidentes, vicepresidentes, ministros y, cuando se encuentren en territorio nacional, a los altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros" y se viene realizando así desde 1989. Pero ayer El Confidencial volvió a publicar sobre ello incidiendo en la diferencia económica entre convenio anterior de 2023 y el actual.

Asegura que el coste económico ha pasado de ser 150.000 a 1,6 millones para 2028, pero esto se base en una grave manipulación que se puede apreciar comparando ambos convenios:

Convenio de 2023: los 150.000 era sólo para gastos de material y el coste del personal sanitario de la CAM asignado al servicio, lo asumía la propia comunidad autónoma.

Convenio de 2026: las cuantías de 1,33 millones para 2027 y 1,6 millones para 2028 son para financiar tanto el gasto en material, como el pago al personal sanitario asignado. Una gran diferencia que explica el aumento de las cuantías.

Pero el articulo no sólo adolece de esta grave manipulación, también incluye un error matemático ya que en 2028 se va a destina un 1.066% más que en 2023, cuando ese porcentaje está mal calculado: 1.600.000/150.000=10,67, luego el incremento correcto es de un 967%.