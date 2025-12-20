El descubrimiento intelectual de América

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón tocó sin saberlo tierras americanas. ¿Quién se dio cuenta de que aquello era un nuevo continente? Algunos autores clásicos, como Aristóteles, habían sostenido la proximidad de tierras occidentales (América) a las costas europeas. Ya desde 1495 había personas que estaban más o menos convencidas de que no podía ser Asia y dos años después aparece reflejado por escrito, quizá por primera vez, en un memorial que el doctor sevillano Francisco de Cisneros escribió a los Reyes Católicos en septiembre de 1497.