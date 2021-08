El derecho a no vacunarse

El consejero de Sanidad anunció el miércoles que no se obligará a cambiar de puesto de trabajo a los empleados de residencias que han decidido no vacunarse. El argumento que justifica esa medida es que en Extremadura el número de trabajadores que rechazan la vacuna es pequeño. Pero existen. Y, por tanto, existe el problema. Qué derecho debe prevalecer: el de las personas que libremente deciden no vacunarse,aun cuando desempeñen un empleo que les obligue a estar en contacto con personas de salud frágil, o el de los ancianos a no ser contagiados