El Departamento de Justicia solo ha publicado una fracción mínima de los archivos de Epstein (ENG)

«“Esperamos que los datos estén en algún lugar entre 20 y 40 [terabytes]”, escribió un investigador en un correo electrónico fechado en junio de 2020, señalando que la capacidad total de los dispositivos incautados en las propiedades de Epstein era de aproximadamente 40 a 50 terabytes. En otro correo electrónico fechado en marzo de 2025, un investigador sugirió que había “un total de aproximadamente 14,6 terabytes de datos archivados por desempacar”. Eso equivaldría a aproximadamente 15,000 gigabytes.»