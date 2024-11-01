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Denuncian la profanación de una tumba en un ritual de santería

Presentada una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Soria tras la aparición de una imagen de Cristo mutilada sobre una tumba en el cementerio municipal de El Espino

| etiquetas: soria , tumba , ritual , santería , tumba
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3 comentarios
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Yo sospecharía de Aneto. El caldo de tu abuela.
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Ainur #1 Ainur
Que no se pierdan las tradiciones
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Una figura de madera rota pintarrajeada tirada encima de una tumba: denuncia por profanación de Abogados Cristianos. Venga, hasta luego.
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