Denuncian ante la Fiscalía la muerte de un oso pardo en Degaña

La Coordinadora Ecologista de Asturias advierte de que se trata «una vez más de la caza ilegal de un ejemplar de oso pardo», una especie «catalogada en peligro de extinción»

