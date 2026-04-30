Denuncian agresiones sexuales y físicas a menores en el colegio Waldorf de Zaragoza

Unos padres han denunciado violencia sexual contra su hija en el colegio Waldorf de Zaragoza. Esta pareja son una de las 10 familias que, desde septiembre pasado y hasta ahora, han denunciado agresiones sexuales contra sus hijos e hijas por parte de un trabajador del colegio privado Waldorf Munay de Zaragoza, un centro fuera de la red institucional, de enseñanza alternativa ―más centrada en la libertad del alumnado que en objetivos cerrados― con entre 20 y 30 menores de entre 0 y 6 años por curso desde que abrió en 2017.
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Unos padres han denunciado acosos sexual y físico por parte de un monje jesuita del colegio reglado jesuita "los ángeles de dios" en este centro se imparte -mas centrado en la obediencia a Dios padre que en el libertinaje- la doctrina mariana junto con el currículo oficial y las clases tienen entre 20 y 30 alumnos...
Te enteras que ha habido una denuncia en ese colegio. No sabes nada más, y por supuesto, el colegio no hace declaraciones.
Y a ti, tu jefe te ha dicho que tienes que tener un artículo en 2 horas.
Pues pones lo de la agresión, y rellenas con lo que puedes. ¿El colegio tiene un sistema raro? Pues hablas de eso.