Denuncian agresiones sexuales y físicas a menores en el colegio Waldorf de Zaragoza

Unos padres han denunciado violencia sexual contra su hija en el colegio Waldorf de Zaragoza. Esta pareja son una de las 10 familias que, desde septiembre pasado y hasta ahora, han denunciado agresiones sexuales contra sus hijos e hijas por parte de un trabajador del colegio privado Waldorf Munay de Zaragoza, un centro fuera de la red institucional, de enseñanza alternativa ―más centrada en la libertad del alumnado que en objetivos cerrados― con entre 20 y 30 menores de entre 0 y 6 años por curso desde que abrió en 2017.