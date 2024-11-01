Denis Itxaso: «los sueldos de los jóvenes están fallando y eso es un problema para que accedan a una vivienda»

"Los sueldos están fallando y la capacidad adquisitiva de los jóvenes es cada vez menor" y, por ello, no pueden pagar el alquiler de una vivienda libre teniendo en cuenta los precios del mercado y mucho menos afrontar una hipoteca. El consejero ha echado la vista atrás para señalar que, hace veinte años, los sueldos que se pagaban sí que permitían adquirir viviendas al precio de entonces. Sin embargo, "ese equilibrio ahora se ha roto, y la relación entre salario y precio de la vivienda ya no es la misma". "Se les paga poco".