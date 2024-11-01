El demócrata Chedrick Greene gana elección especial en Michigan y asegura control del Senado estatal

El demócrata Chedrick Greene ganó una elección especial en Michigan frente al republicano Jason Tunney, manteniendo la ajustada mayoría demócrata en el Senado estatal durante el mandato de Gretchen Whitmer. El distrito 35, clave y representativo del estado, se considera un indicador para las elecciones de noviembre. La victoria evita un empate legislativo y permite a los demócratas sostener su agenda en un contexto político muy competitivo.