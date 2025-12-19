edición general
Demasiados estrenos y poco público joven: las salas de cine no salen de la crisis, con una caída del 25% del negocio

El día que la pandemia echó el cierre de las salas de cine, sus dueños no sabían que cinco años después seguirían aún tratando de identificar de dónde había llegado el golpe y, sobre todo, cómo levantarse tras recibirlo. Pero esa es la realidad. Y cada estadística cultural es una losa para unos espacios que ni han recuperado sus tasas de asistencia en un lustro ni su facturación, ni están cerca de conseguirlo. Mientras, cada día se consumen más películas... desde el salón de casa.

makinavaja #2 makinavaja
Como en el sector de los fabricantes de automóviles, la solución al descenso de ventas es subir los precios.... :troll: :troll:
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
Las salas no se llenan nunca y nunca se les ocurre que el precio de las entradas sea escandaloso y el de las palomitas obsceno, no, tampoco se les ha ocurrido que ya no compiten contra otras salas en lugar de contra salones de casa con panorámicas 4K de 90” no, ni que la mayoría de proyecciones son basura insufrible que apagaría la gran mayoría de personas al cuarto de hora, eso tampoco, mejor seguir con el modelo mercantil de hace veinte años y seguir con su progresión de aumentar el precio de…   » ver todo el comentario
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Seguirá la crisis hasta que no decidan poner tiktoks sucediéndose el uno detrás del otro durante hora y media en las pantallas de cine a modo de película.
secreto00 #3 secreto00
#1 y por solo 15 euros
Bosck #4 Bosck
Gente comiendo como cerdos, mirando el movil, tosiendo y comentando la película a viva voz. No, gracias.
