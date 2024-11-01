"Los demás niños no juegan conmigo desde que me infectaron": la investigación de la BBC en un hospital sospechoso de ser epicentro de una ola de contagios infantiles de VIH

Mohammed Amin tenía ocho años cuando falleció poco después de dar positivo en el test del VIH. Tenía tanta fiebre que insistía en dormir bajo la lluvia y se retorcía de dolor "como si lo hubieran echado en aceite hirviendo", cuenta su madre, Sughra. "Solía pelearse conmigo, pero también me quería", dice Asma, de 10 años, mientras se arrodilla junto a la tumba de su hermano pequeño. Poco después de que su hermano contrajera el virus, a Asma también le diagnosticaron el VIH. Su familia cree que ambos niños lo contrajeron a través de inyecciones.