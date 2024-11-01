La defensa de Montoro acusa al juez de prorrogar la instrucción del caso para "justificar su inactividad jurisdiccional"

La defensa del exministro pedía al juez instructor Rubén Rus que no prorrogara seis meses más las instrucción, hasta julio de 2026, como hizo este miércoles, concretamente hasta el 26 de julio de 2026. En el auto, el magistrado argumenta que el levantamiento del secreto de las actuaciones ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha generado "una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".