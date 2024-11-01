edición general
La defensa de Montoro acusa al juez de prorrogar la instrucción del caso para "justificar su inactividad jurisdiccional"

La defensa del exministro pedía al juez instructor Rubén Rus que no prorrogara seis meses más las instrucción, hasta julio de 2026, como hizo este miércoles, concretamente hasta el 26 de julio de 2026. En el auto, el magistrado argumenta que el levantamiento del secreto de las actuaciones ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha generado "una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".

2 comentarios
#1 mam23
Estoy viendo de lejos que el pajaro este se va a escapar.
#2 concentrado
#1 Es que la jeta de este personal es proporcional a los buenos abogados que manejan sus casos. Claro, si vienen del colegios de abogados de Madrid, tienen allí información directa por parte de los jueces y fiscales.
