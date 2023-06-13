David Stirling y el SAS

David Stirling (1915-1990), fue el famoso comandante del destacamento británico de operaciones especiales SAS (Special Air Service, o Servicio Aéreo Especial), que actuó, principalmente, en el Norte de África, y el Mediterráneo, durante la Segunda Guerra Mundial. Sus atrevidas incursiones, tras las líneas enemigas, contra aeródromos, y depósitos de combustible, dañaron gravemente el abastecimiento de las tropas del Eje y fueron, por tanto, claves para detener la ofensiva del general Rommel sobre Egipto.