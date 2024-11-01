El Danubio Azul (Vocal Metal Rock Cover) [ENG]  

Esta es mi versión vocal metal del clásico más icónico de Johann Strauss II: El Danubio Azul. El vals original pinta un río romántico y de aguas cristalinas. Mi reinterpretación, en cambio, muestra la cruda realidad «marrón turbio» que hoy corre por su cauce: latas de cerveza flotando y olas de plástico. Todo ello manteniendo el legendario ritmo del Rey del Vals, pero con riffs pesados, baterías demoledoras y una buena dosis de acidez en las letras.