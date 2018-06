Daniel LaRusso es el verdadero villano en Karate Kid

El programa de televisión How I Met Your Mother lo abordó en el episodio "The Bro Mitzvah", cuando Barney Stinson argumentó que Johny Lawrence de Cobra Kai era el verdadero Karate Kid, y no ese "escuálido perdedor de Nueva Jersey que apenas conoce el karate". "Karate Kid: Daniel es el verdadero bully" da un paso más allá, sistemáticamente (y de manera muy graciosa) desglosando y analizando las maneras en las que Daniel, "un sociópata violento que se muda a un pueblo en California y comienza a atormentar a los chicos lugareños y a sus amigos"...