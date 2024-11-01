edición general
1 meneos
19 clics

Qué es CZT, el asombroso material que está generando una revolución tecnológica (y por qué es tan difícil de obtener)

Estar acostado boca arriba dentro de un gran escáner de hospital lo más quieto posible, con los brazos por encima de la cabeza y durante 45 minutos no es lo más divertido. Eso es lo que tenían que hacer los pacientes del Royal Brompton Hospital de Londres durante determinadas exploraciones pulmonares, hasta que el hospital instaló el año pasado un nuevo dispositivo que redujo estos exámenes a sólo 15 minutos. Esto se debe en parte a la tecnología de procesamiento de imágenes del escáner, pero también a un material especial conocido como CZT....

| etiquetas: ctz , material , dificil , obtener , revolucion , tecnologica
1 0 0 K 20 tecnología
2 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Este material añadido permite a la máquina producir imágenes tridimensionales muy detalladas de los pulmones de los pacientes. "Con este escáner se obtienen imágenes preciosas", afirma la Dra. Kshama Wechalekar, jefa de medicina nuclear y PET (Tomografía por Emisión de Positrones).
0 K 20
Fumanchu #2 Fumanchu
porque czt y te dice teluro de cadmio zinq, la cosa es que cual es la proporcion de estos elementos y que estructura cristalina forman, deberian de haber puesto el difractograma de rayos x, sin esos datos la noticia es como, mira que botas tan bonitas tengo, las compre en las rebajas.
0 K 7

menéame