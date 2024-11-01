Qué es CZT, el asombroso material que está generando una revolución tecnológica (y por qué es tan difícil de obtener)

Estar acostado boca arriba dentro de un gran escáner de hospital lo más quieto posible, con los brazos por encima de la cabeza y durante 45 minutos no es lo más divertido. Eso es lo que tenían que hacer los pacientes del Royal Brompton Hospital de Londres durante determinadas exploraciones pulmonares, hasta que el hospital instaló el año pasado un nuevo dispositivo que redujo estos exámenes a sólo 15 minutos. Esto se debe en parte a la tecnología de procesamiento de imágenes del escáner, pero también a un material especial conocido como CZT....