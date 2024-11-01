Cursos gratis ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot: 53 cursos para iniciarte o aprovechar las principales inteligencias artificiales

La inteligencia artificial sigue evolucionando y la mejor forma de no quedarse atrás es formándose. Xataka Basics recopila 53 cursos gratuitos para aprender a dominar herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y Copilot. La lista incluye desde formación básica para principiantes hasta recursos avanzados para mejorar la creación de prompts y el uso de IA en entornos profesionales. Una excelente oportunidad para actualizar conocimientos con recursos accesibles de diversas plataformas educativas sin coste alguno.

| etiquetas: inteligencia artificial , cursos , gratis , formación , tecnología , ia
Ramen #3 Ramen
Esto es como la droga en la puerta del colegio: la primera es gratis. Ya, cuando te hayas enganchado y lo necesites, es cuando terminarás robando a tu abuela
PamelaBustos #4 PamelaBustos
Jajaja, ¡tal cual #3! De momento aprovechemos que la 'primera dosis' de conocimiento no cuesta nada. Al menos esta 'adicción' nos pilla con los prompts bien aprendidos para cuando toque pagar. ¡Un saludo!
NoPracticante #1 NoPracticante
Yo prefiero preguntarle directamente a la IA.
PamelaBustos #2 PamelaBustos
Cierto, #1, preguntarle a la IA es lo más rápido. Pero estos cursos suelen venir bien para descubrir funciones que a veces ni sabemos que existen o para aprender a estructurar mejor los prompts y que no alucine tanto. ¡Gracias por comentar!
Malinke #5 Malinke
#2 le preguntas por esas funciones que no sabemos que existen y todo el contenido de los cursillos. Supongo que no tendrán problema en contestar.
