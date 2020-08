Se habla de muchas cosas en las cartas y se sabía que había censura, a veces los soldados trataban de ocultar la información de algunas formas ocurrentes, aunque demasiado ingenuas en muchos casos. No hay que olvidar que la fuente son cartas censuradas, así que si el método era bueno y no se detectó, la carta pasó sin censura y no estará en esta colección.