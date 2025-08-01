edición general
¡El culto más peligroso del mundo!

El ensayo refiere a la teología del Armagedón de la Nueva Derecha Cristiana, las intrigas que el sionismo cristiano pretende conseguir de los judíos en su retorno a Israel, cosa que conocen bien los mesiánicos líderes del judaísmo. Ambos se dicen aliados, pero sus objetivos reales son distintos, opuestos, por el momento se necesitan, según estas dos creencias, solo “dios” decidirá quién finalmente es dueño de la verdad religiosa. ¿Y el resto de los miles de millones de seres humanos que no profesan ni el cristianismo ni el judaísmo?

Nada que ver con "El rapto" cristiano que dejaría aquí a los infieles. No se parece ni de lejos

(La misma mierda es, ya que nos ponemos)
#1 ¿Qué leches es eso del "rapto cristiano? Quiero saber más.
#2 es.wikipedia.org/wiki/Arrebatamiento

Seguro que lo has visto en muchas películas o series americanas: comienza el apocalipsis y los buenos cristianos suben al cielo en un haz de luz, tipo OVNI, desvaneciéndose; o bien desaparecen sin más y sólo quedan sus ropas detrás.
#2 O también llamado "Arrebatamiento" (pero Rapto tira más!)
es.wikipedia.org/wiki/Arrebatamiento

Un ejemplo de sus efectos previsibles:
www.youtube.com/watch?v=pHukZ1aFs4o

ARREPIÉNTETEEEEEEEEEEE
#2 Arrebatamiento o El Rapto. Una creencia de una parte de la ultraderecha evangélica yankee. Dios no va a someter a sus elegidos a las tribulaciones del Apocalipsis así que antes de empezar con los trompetazos, lluvias de fuego y demás, "arrebatará" a sus elegidos y los llevará directamente al Cielo, los que puedan pagar la entrada, que esta gente son muy neo liberales.
es.wikipedia.org/wiki/Arrebatamiento
