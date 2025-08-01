¡El culto más peligroso del mundo!

El ensayo refiere a la teología del Armagedón de la Nueva Derecha Cristiana, las intrigas que el sionismo cristiano pretende conseguir de los judíos en su retorno a Israel, cosa que conocen bien los mesiánicos líderes del judaísmo. Ambos se dicen aliados, pero sus objetivos reales son distintos, opuestos, por el momento se necesitan, según estas dos creencias, solo “dios” decidirá quién finalmente es dueño de la verdad religiosa. ¿Y el resto de los miles de millones de seres humanos que no profesan ni el cristianismo ni el judaísmo?