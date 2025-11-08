edición general
“Culpa siempre tuve, me preguntaba cómo era posible que nos salváramos cuatro compañeros, fue algo brutal”

El atentado a los abogados de Atocha de 1977 ha marcado su vida, pero puede seguir contándolo. Profesor universitario jubilado, relató su experiencia en la UNAV

